Stevie Wonder blijft spelen tot zijn dood

Arme Amalia

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 29 Wat zal prinses Amalia een heerlijke week hebben gehad in Griekenland. Willem-Alexander had een tijd geleden beloofd om haar en een vijftiental vriendinnen van het Amsterdamse dispuut te trakteren op een zomers tripje naar de Griekse vakantievilla. De belofte werd eindelijk ingelost. Op hun sociale media deelden de…