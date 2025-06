Scarlett Johansson legt viral kus op première uit

Tekst: Evelien Berkemeijer

Scarlett Johansson drukte haar lippen op die van Jonathan Bailey bij wijze van begroeting op de première van ‘Jurassic World Rebirth’ in New York. Het ging viral. Nu reageert ze.

Jonathan reageerde op het moment zelf al. Hij gelooft in alle verschillende manieren om liefde te kunnen tonen en noemde het leven te kort om je vrienden niet te kussen. Nu reageert Scarlett zelf.

Veel liefde om te geven

In een interview met Today zegt de actrice: “Hij is een innemende jongen, wat kan ik zeggen? We zijn vriendelijke mensen. Ik heb veel liefde om te geven!” Ze is sinds 2020 getrouwd met Colin Jost, een Amerikaanse scenarioschrijver. Op de vraag of ze verbaasd was om de reacties: “Niks verbaast me deze dagen.”

Niet de eerste kus

De kus in New York is niet de eerste die Scarlett en Jonathan delen. Ook in Londen gaven ze elkaar al een smakkerd op de première van diezelfde film.

FOTO: Getty Images BRON: Today