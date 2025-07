Sarah Jessica Parker vindt sociale media geen plek voor politiek

Tekst: Evelien Berkemeijer

Sarah Jessica Parker, bekend van Sex and the City, vindt sociale media niet de juiste plek om over politiek te praten.

In de podcast ‘The Best People’ praat Sarah Jessica Parker uitgebreid met host Nicolle Wallace over politiek, maar legt ze ook uit dat ze haar politieke opvattingen op sociale media vermijdt.

Kleine fragmenten

Parker vindt het geen plek voor een echt ingewikkeld gesprek: “Ik ben niet geïnteresseerd in snelle kleine fragmenten als het gaat om conflicten of soms zelfs verkiezingen.” Ze benoemt dat er veel andere manieren zijn om veranderingen te motiveren en dat dit vroeger ook zo ging: “FDR (Franklin Delano Roosevelt, red.) is gekozen zonder sociale media.”

Luister de podcast hier:

Verwachtingen

Er wordt vanuit fans weleens gevraagd of ze zich online meer uit wil spreken. Parker: “Ik ben uitgesproken, op manieren waarop ik mij comfortabel voel.” Ze voegt toe: “Ik ga niet praten over dingen waar ik me niet over goed geïnformeerd voel,” en: ” “Ik ga niet in op echt complexe gebieden waarvan ik vind dat ze veel meer aandacht, overweging en nuance -waar niemand in geïnteresseerd is- verdienen.”

Enkele weken geleden was Sarah Jessica Parker ook bij een andere podcast: Call Her Daddy. Kijk hier naar een greep uit fragmenten:

FOTO: GETTY IMAGES BRON: VARIETY