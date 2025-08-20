Harry Potter

Ontmoet de nieuwe kinderen van familie Wemel in Harry Potter

Tekst: Evelien Berkemeijer

20/08/2025

De wereld van Harry Potter krijgt een nieuwe generatie Wemels. Met de opnames van HBO’s Harry Potter serie nu in volle gang, zijn de rollen van vier van Ron Wemel’s broers en zussen bekendgemaakt. Fans kunnen zich opmaken voor een frisse blik op Fred, George, Percy en Ginny Wemel.

Het jonge talent achter deze personages werd gisteren onthuld. De tweeling Tristan en Gabriel Harland zullen de rollen spelen van Fred en George Wemel, Ruari Spooner is Percy Wemel en Gracie Cochrane is Ginny Wemel. Het nieuws werd aangekondigd naast een foto van de broers en zussen op het scherm, waaronder Alastair Stout als Ron, ineengedoken voor een selfie.

Sterke Harry Potter cast

Naast de jonge Wemels schittert een selectie van ervaren acteurs. Zo is onder anderen John Lithgow te zien als Albus Perkamentus en Janet McTeer als Minerva Anderling. Katherine Parkinson speelt Molly Wemel, de moeder van het gezin. Ook Nick Frost duikt op als een bebaarde Rubeus Hagrid.

Opnames en toekomst

De eerste opnames van seizoen 1 zullen naar verwachting duren tot het voorjaar van 2026, waarna de productie van seizoen 2 een paar maanden later begint. Elk van de zeven “Harry Potter”-boeken zal een heel seizoen vormen. De serie zal in 2027 debuteren op HBO en HBO Max en wordt geleid door showrunner Francesca Gardiner en regisseur Mark Mylod, met uitvoerende producenten waaronder J.K. Rowling en David Heyman.

