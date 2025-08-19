‘Ketaminekoningin’ zal schuld bekennen in zaak Matthew Perry

Tekst: Evelien Berkemeijer

Een vrouw die bekendstaat als de Ketaminekoningin zal schuld bekennen in de zaak rond de dood van acteur Matthew Perry. De 42-jarige Jasveen Sangha, met een Amerikaans-Britse nationaliteit, heeft ingestemd met een overeenkomst met de federale autoriteiten in Los Angeles.

Volgens het Amerikaanse ministerie van Justitie bekent de Ketamine Queen schuld aan vijf aanklachten, waaronder het verspreiden van ketamine met de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg. Ze riskeert maximaal 65 jaar gevangenisstraf.

Schuldverklaring en aanklachten

Sangha werd oorspronkelijk aangeklaagd voor negen strafbare feiten, maar treft nu een overeenkomst waarin zij zich schuldig verklaart aan vijf. Het gaat om het onderhouden van een drugspand, distributie van ketamine en distributie van ketamine met dodelijke afloop. Haar advocaat Mark Geragos verklaarde: ‘Ze neemt verantwoordelijkheid voor haar daden.’ Naast de zaak rond Matthew Perry geeft Sangha toe ketamine te hebben verkocht aan Cody McLaury, die in 2019 enkele uren na gebruik van de drug overleed.

Netwerk rond Matthew Perry

Matthew, bekend van de televisieserie Friends, werd in oktober 2023 dood aangetroffen in zijn woning in Los Angeles. Onderzoek wees uit dat zijn dood werd veroorzaakt door acute ketamine-effecten. Sangha was een van de vijf personen die ketamine aan Perry leverden. Tot deze groep behoorden ook twee artsen, de persoonlijke assistent van de acteur en een andere dealer. Allen hebben ingestemd met een schuldbekentenis. Federale aanklagers stelden dat Sangha’s woning fungeerde als een ‘drugsverkopend emporium’. Tijdens een inval werden meer dan 80 flesjes ketamine gevonden, naast methamfetamine, cocaïne en Xanax.

Extravagant leven en Hollywoodverbindingen

Volgens aanklagers leverde Sangha sinds 2019 ketamine vanuit haar zogeheten ‘stashhuis’ in North Hollywood. Ze zou drugs hebben verkocht aan beroemdheden en andere vermogende klanten. Op sociale media profileerde zij zich met een luxe levensstijl, inclusief reizen en bezoeken aan evenementen als de Golden Globes en de Oscars.

