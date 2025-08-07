Kelly Clarkson zegt optredens af wegens zieke man

Kelly Clarkson heeft besloten om haar geplande optredens in Las Vegas in augustus uit te stellen. De zangeres wil er volledig zijn voor haar gezin nu haar ex-man, Brandon Blackstock, ernstig ziek is. De beslissing komt slechts enkele weken nadat Clarkson optredens al eerder moest uitstellen vanwege stemproblemen.

De Amerikaanse zangeres maakte haar beslissing woensdagavond bekend via X, het voormalige Twitter. Ze schreef: ‘Helaas moet ik de resterende Studio Session-data van augustus in Las Vegas uitstellen.’

‘Volledig aanwezig zijn’

In haar verklaring legt Clarkson uit waarom ze nu opnieuw shows afzegt: ‘Hoewel ik normaal gesproken mijn privéleven privé houd, is de vader van mijn kinderen het afgelopen jaar ziek geweest en op dit moment moet ik er volledig voor hen zijn.’ Ze bedankt haar fans voor hun begrip en voegt eraan toe: ‘Het spijt me oprecht voor iedereen die kaarten voor de shows heeft gekocht, en ik waardeer jullie geduld, vriendelijkheid en begrip enorm.’

Eerdere afzeggingen

Het is niet de eerste keer dat Clarkson shows van haar residency Studio Sessions moet uitstellen. In juli kondigde ze al aan de start van de reeks optredens te verplaatsen vanwege overbelasting van haar stem.

Vervolg in november

De Studio Sessions in het Colosseum van Caesars Palace werden begin dit jaar aangekondigd. Het eerstvolgende optreden staat nu gepland op 7 november, acht dagen voordat de reeks oorspronkelijk zou eindigen.

