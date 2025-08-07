Kelly Clarkson Kicks Off New Las Vegas Residency At The Colosseum At Caesars Palace

Kelly Clarkson zegt optredens af wegens zieke man

Tekst: Evelien Berkemeijer

07/08/2025

Kelly Clarkson heeft besloten om haar geplande optredens in Las Vegas in augustus uit te stellen. De zangeres wil er volledig zijn voor haar gezin nu haar ex-man, Brandon Blackstock, ernstig ziek is. De beslissing komt slechts enkele weken nadat Clarkson optredens al eerder moest uitstellen vanwege stemproblemen.

De Amerikaanse zangeres maakte haar beslissing woensdagavond bekend via X, het voormalige Twitter. Ze schreef: ‘Helaas moet ik de resterende Studio Session-data van augustus in Las Vegas uitstellen.’

‘Volledig aanwezig zijn’

In haar verklaring legt Clarkson uit waarom ze nu opnieuw shows afzegt: ‘Hoewel ik normaal gesproken mijn privéleven privé houd, is de vader van mijn kinderen het afgelopen jaar ziek geweest en op dit moment moet ik er volledig voor hen zijn.’ Ze bedankt haar fans voor hun begrip en voegt eraan toe: ‘Het spijt me oprecht voor iedereen die kaarten voor de shows heeft gekocht, en ik waardeer jullie geduld, vriendelijkheid en begrip enorm.’

Lees ook: Oeps, Jennifer Lopez in haar onderbroek op het podium…

Eerdere afzeggingen

Het is niet de eerste keer dat Clarkson shows van haar residency Studio Sessions moet uitstellen. In juli kondigde ze al aan de start van de reeks optredens te verplaatsen vanwege overbelasting van haar stem.

Vervolg in november

De Studio Sessions in het Colosseum van Caesars Palace werden begin dit jaar aangekondigd. Het eerstvolgende optreden staat nu gepland op 7 november, acht dagen voordat de reeks oorspronkelijk zou eindigen.

BRON: VARIETY FOTO: GETTY IMAGES

Uit andere media

Sante Vrouw Heeft Liefdesverdriet

Wil je (eigenlijk niet) weten: zo lang duurt liefdesverdriet

Moe, down, misselijk en intens verdrietig: een gebroken hart is veel meer dan een beetje sip zijn Maar hoe lang duurt dat eigenlijk, dat verdriet na een verbroken relatie?
Party Jim Bakkum

Jim Bakkum deelt tip voor fijne vakantie

Jim Bakkum geniet momenteel van een vakantie met zijn gezin. Via Instagram deelt hij een inzicht dat hij deze keer voor het eerst toepast. In een video die hij online zette, is zijn gezin te zien tijdens hun vakantie, met daaroverheen de tekst: “Ik pas dit voor het eerst toe deze vakantie:”. In de caption legt hij uit hoe een kleine verandering in zijn mindset leidt tot een veel relaxtere sfeer tijdens hun reis.
Weekend Dave Franco

Gaat Dave Franco de rol van Luigi Mangione op zich nemen in film?

Dave Franco heeft voor het eerst gereageerd op de berichten dat hij Luigi Mangione zou moeten spelen in een mogelijke film over de moord op UnitedHealthcare-topman Brian Thompson.
Vriendin Schermafbeelding 2025 08 06 Om 13.27.29

Sabrines zoon Siebe (11) heeft een zeldzame spierziekte

Alle ouders vinden hun kinderen natuurlijk speciaal, maar soms is er iets éxtra bijzonders te vertellen. Deze keer is Sabrine (44) aan het woord over haar zoon Siebe (11), die een zeldzame spierziekte heeft. 
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien