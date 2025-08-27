Harry Potter regisseur gaat in op J.K. Rowling controverse

Tekst: Evelien Berkemeijer

Chris Columbus, regisseur van de eerste twee Harry Potter-films, heeft zich uitgesproken over de controverse rond J.K. Rowling.

Chris Columbus staat bekend om zijn werk bij het tot leven brengen van de magische wereld van Hogwarts op het witte doek. Nu deelt hij zijn mening over de kritiek die de auteur ontvangt vanwege haar uitspraken over transgenderrechten.

Chris Columbus bespreekt kritiek op J.K. Rowling

De regisseur reageerde op de publieke kritiek op J.K. Rowling en benadrukte dat hij het niet eens is met haar opvattingen over transgenderrechten. ‘Ik vind het goed soms de kunstenaar van de kunst te scheiden, ik denk dat dat belangrijk is om te doen’, vertelde hij aan Variety. ‘Het is jammer wat er is gebeurd. Ik ben het zeker niet eens met waar ze het over heeft. Maar het is gewoon triest, het is heel triest.’

Lees ook: Presentatrice doet melding bij politie over J.K. Rowling: ‘Zei zei: India Willoughby is een man’

Toekomst van Harry Potter op televisie

Hoewel J.K. Rowling als uitvoerend producent betrokken is bij de nieuwe Harry Potter-serie op HBO, heeft Chris Columbus aangegeven geen plannen te hebben om aan de reboot mee te werken. ‘Nee, ik heb het gedaan, je hebt mijn versie gezien’, zei hij. ‘Er zit me niets meer op in de wereld van Potter.’ Hij gaf wel zijn goedkeuring voor het nieuwe programma.

Impact van de controverse op de acteurs en het publiek

De uitspraken van J.K. Rowling hebben niet alleen de aandacht van de media getrokken, maar ook reacties bij het publiek en de originele cast uitgelokt. Daniel Radcliffe, Rupert Grint en Emma Watson hebben zich allen publiekelijk teruggetrokken van J.K. Rowling vanwege haar opvattingen. Daarnaast hebben sommige boekhandels in San Francisco uit protest Harry Potter-boeken uit de schappen gehaald, nadat Rowling het J.K. Rowling Women’s Fund had gelanceerd, dat vrouwenrechten op de werkvloer en in openbare ruimtes ondersteunt maar geen transgenders specificeert.

Lees ook: Politie vindt uitspraken J.K. Rowling over transmensen niet strafbaar

BRON: THE INDEPENDENT FOTO: GETTY IMAGES/JOHN NACION