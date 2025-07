Even lachen: Rupert Friend en Jonathan Bailey met ‘dad jokes’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Rupert Friend, bekend van onder andere ‘Pride and Prejudice’, en Jonathan Bailey die bijvoorbeeld in ‘Wicked’ en ‘Bridgerton’ te zien is, acteren nu samen in de film ‘Jurassic World: Rebirth’. Voor die promotie doen ze veel leuks, zoals typische ‘dad jokes’ voorlezen: oubollige, flauwe grappen.

Dit doen ze voor het amusementsplatform ‘DadSaysJokes’, die de grappen initieel ook heeft gepost. De mannen moeten vooral zelf heel hard lachen en dát is voor ons weer erg leuk om naar te kijken.

FOTO: GETTY IMAGES