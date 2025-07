Hierom mag Emma Watson zes maanden niet rijden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Het komende halfjaar mag Emma Watson niet rijden, dat meldt The Independent. De actrice, bekend van haar rol in Harry Potter, reed te hard.

De hoorzitting waarin dit werd bepaald duurde vijf minuten en werd niet door haar bijgewoond.

Ook een boete

Emma reedt 38 mph in een zone in Oxford waar je 30 mph mag rijden. Omgerekend komt dat uit op 61 km/h waar je 48 km/h mag rijden. Geen tientallen kilometers per uur te veel dus, maar toch een boete van 1044 pond. Dat is afgerond 1207 euro. Daarnaast had de actrice al negen punten op haar rijbewijs. Als je binnen drie jaar twaalf of meer strafpunten verzamelt, kun je worden geschorst voor een halfjaar.

Niet alleen

Geheel toevallig is Emma niet de enige die een rijontzegging van zes maanden kreeg. Ook Zoe Wanamaker kreeg bij dezelfde rechtbank, dezelfde straf. Zij acteerde in de eerste film van de Harry Potter serie als Madam Hooch, de Zwerkbalinstructeur.

BRON: THE INDEPENDENT FOTO: GETTY IMAGES/ARNOLD JEROCKI