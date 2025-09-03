Dit is de opvolger van Anne Wintour bij Vogue

Tekst: Evelien Berkemeijer

Chloe Malle is benoemd tot hoofdredacteur van het Amerikaanse modeblad Vogue. Ze volgt Anna Wintour op, die in juni haar vertrek aankondigde. De New Yorkse modejournalist begint direct met haar nieuwe functie, maakte het blad bekend.

Chloe Malle werkte sinds 2011 bij Vogue en heeft ervaring opgedaan op vrijwel alle platformen van het tijdschrift, van print en digitaal tot audio, video, evenementen en sociale media. Ze presenteert daarnaast de podcast The Run-Through with Vogue.

Achtergrond en ervaring

De 39-jarige Chloe is de dochter van regisseur Louis Malle en actrice Candice Bergen, bekend van onder meer Sex and the City en de spin-off And Just Like That. Daarin speelde Candice een van de eindredacteuren van het magazine.

Reactie van Anna Wintour

Anna Wintour reageerde enthousiast op de benoeming van Malle. ‘Ik geloof dat warmte, vreugde, ervaring en een scherpe visie de basis vormen voor Vogue in de komende jaren’, aldus de aftredend hoofdredacteur. ‘In een tijd van verandering, zowel binnen als buiten de mode, moet Vogue vaandeldrager en grensverleggende leider blijven.’

Toch betrokken bij Vogue

Anna Wintour blijft verbonden aan het blad als Chief Content Officer bij Condé Nast, het moederbedrijf van Vogue. Ze blijft daarnaast hoofd van het Met Gala en wereldwijd actief binnen het mediabedrijf. Malle neemt het stokje over na meer dan drie decennia van Anna’s invloed op de modewereld.

FOTO: GETTY IMAGES (Gilbert Carrasquillo/GC Images)