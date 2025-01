Snelle over verrassingsaanzoek: vriendin had van alles in de gaten

Sterre, de vriendin van rapper Snelle “had van alles in de gaten” toen haar vriend haar afgelopen week in New York ten huwelijk vroeg. Dat vertelde de artiest op Radio 538, waar de dj’s hem naar het bijzondere moment vroegen.

“Ik ben verschrikkelijk dol op haar en ik vond dat het tijd was om haar ten huwelijk te vragen”, blikt Snelle terug. “En dat heb ik van de week gedaan in Central Park na een mooie wandeling met z’n tweeën. En dat was fantastisch natuurlijk. En dat was het mooie, ze zei nog ja, ook!”, lachte de rapper. Op de vraag of Sterre iets doorhad, antwoordde Snelle bevestigend. “Ze had van alles in de gaten, zei ze.”

Poema’s

Snelle, die in het echt Lars Bos heet, was in de uitzending om zijn nieuwe samenwerking met De Poema’s aan te kondigen. De rapper heeft een single gemaakt met de gelegenheidsformatie die bestaat uit Acda en de Munnik en Van Dik Hout. Hij leek dan ook verrast dat de dj’s hem naar het aanzoek vroegen. “Oh ja, het gaat daar ook over natuurlijk”, zei hij. “Hoort allemaal bij de promotie!”, grapte Acda daarop. De single Op Jou Heb Ik Gewacht is donderdag gelanceerd.