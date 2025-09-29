Selena Gomez en Benny Blanco in het huwelijksbootje gestapt
29/09/2025
Selena Gomez (33) is getrouwd met muziekproducer Benny Blanco (37). De actrice en zangeres deelde zaterdag trouwfoto’s op Instagram met het onderschrift ‘9.27.25’. Benny reageerde liefdevol: ‘my wife in real life’.
Intieme ceremonie
Het stel, sinds 2023 samen, stapte volgens Amerikaanse media in het huwelijksbootje tijdens een intieme ceremonie in Hope Ranch, Santa Barbara County. Selena droeg een witte jurk, terwijl Benny verscheen in een klassieke zwarte smoking.
Onder de 170 genodigden bevonden zich Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton en acteurs Steve Martin en Martin Short, met wie de zangeres speelt in ‘Only Murders in the Building‘. De serie reageerde zelf ook enthousiast: ‘Onze Mabel is getrouwd.’
Selena, zowel Grammy- als Emmy-genomineerd, en Benny, een van de succesvolste producers van zijn generatie, maakten hun relatie vorig jaar openbaar. In december kondigde de zangeres hun verloving aan.
