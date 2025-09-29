77th Primetime Emmy Awards Selena Gomez Benny Blanco

Selena Gomez en Benny Blanco in het huwelijksbootje gestapt

Tekst: Denise Delgado

29/09/2025

Selena Gomez (33) is getrouwd met muziekproducer Benny Blanco (37). De actrice en zangeres deelde zaterdag trouwfoto’s op Instagram met het onderschrift ‘9.27.25’. Benny reageerde liefdevol: ‘my wife in real life’.

Intieme ceremonie

Het stel, sinds 2023 samen, stapte volgens Amerikaanse media in het huwelijksbootje tijdens een intieme ceremonie in Hope Ranch, Santa Barbara County. Selena droeg een witte jurk, terwijl Benny verscheen in een klassieke zwarte smoking.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Selena Gomez dankbaar voor vriend Benny Blanco

Onder de 170 genodigden bevonden zich Taylor Swift, Ed Sheeran, Paris Hilton en acteurs Steve Martin en Martin Short, met wie de zangeres speelt in ‘Only Murders in the Building‘. De serie reageerde zelf ook enthousiast: ‘Onze Mabel is getrouwd.’

Selena, zowel Grammy- als Emmy-genomineerd, en Benny, een van de succesvolste producers van zijn generatie, maakten hun relatie vorig jaar openbaar. In december kondigde de zangeres hun verloving aan.

Lees ook: Selena Gomez stopt weer met sociale media

BEELD: GETTY IMAGES

