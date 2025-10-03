Canal Parade 2025 Valerio Zeno

Presentator Valerio Zeno stapt in huwelijksbootje

Tekst: Denise Delgado

03/10/2025

Civil wedding

’25-9-25 Civil Wedding,’ schrijft Valerio bij de foto’s van hun trouwdag.

Felicitaties

Onder de foto’s stromen de felicitaties binnen, onder meer van Moïse Trustfull: ‘Prachtig! Gefeliciteerd.’ En Soundos El Ahmadi schrijft: ‘Wauw, van harte gefeliciteerd. En heel veel geluk samen.’

Het stel is sinds 2019 samen en Valerio vroeg Manon in 2023 ten huwelijk in Italië. Of er later nog een groot feest of ceremonie volgt, is nog onbekend. Met hun burgerlijk huwelijk zijn ze in elk geval officieel man en vrouw.

De presentator en Manon kenden dit jaar al een bijzonder moment: de geboorte van hun dochter Vittoria Monia Zetto Zeno.

