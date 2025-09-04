Paul de Leeuw

Paul de Leeuw officieel in het huwelijksbootje

Tekst: Evelien Berkemeijer

04/09/2025

Cabaretier en presentator Paul de Leeuw heeft samen met zijn partner het geregistreerd partnerschap omgezet in een huwelijk.

Hij sprak daarover een dag later in zijn podcast, waarin hij traditiegetrouw zijn moeder aan de lijn heeft.

Feestelijke dag voor Paul de Leeuw

Volgens Paul was de bruiloft een groots en feestelijk samenzijn. Zijn moeder liet weten verrast te zijn door het grote aantal aanwezigen. ‘Dat ik dat allemaal nog mee mag maken,’ zei ze. Hoewel zij niet iedereen herkende, werd zij zelf door veel gasten aangesproken. De moeder omschreef de dag als een klassieke viering. ‘Allemaal zingen en klappen en leuk doen. Helemaal toppie,’ vertelde ze in de podcast. Het gaf haar het gevoel van een ouderwetse bruiloft.

Gezondheid en dankbaarheid

Tijdens het gesprek benadrukte De Leeuw dat hij een jaar geleden niet had verwacht dat zijn moeder in deze toestand aanwezig zou kunnen zijn, gezien haar gezondheid. Zijn moeder reageerde daarop met de woorden: ‘Hij is weer op gang en ik hoop hem nog lang in werking te houden.’ De Leeuw sloot zich daar volledig bij aan.

Historische context

Het echtpaar had aanvankelijk gekozen voor een geregistreerd partnerschap, omdat het homohuwelijk ten tijde van hun verbintenis nog niet wettelijk mogelijk was. Met de officiële omzetting naar een huwelijk is hun relatie nu formeel bekrachtigd.

