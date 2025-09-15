International Young Patrons Gala Inloop Alkan Yeliz

Oud GTST-acteur Alkan Çöklü en journalist Yeliz Çiçek getrouwd: ‘Op een roze wolk’

Tekst: Denise Delgado

15/09/2025

Liefde in de lucht! Alkan Çöklü (31) en Yeliz Çiçek (39) hebben elkaar het jawoord gegeven. Op Instagram showden ze een romantisch kiekje uit het Amstel Hotel.

Op de foto poseert Yeliz in een witte jurk met boeket, terwijl Alkan straalt in een zilverkleurig pak. ‘Just Married!’, luidt de eerste zin bij hun bericht.

‘Ons hart barst bijna uit elkaar van geluk en liefde’, schrijven de twee verder. Yeliz, voormalig eindredacteur van Vogue Nederland, en Alkan, die jarenlang huisarts Amir Nazar speelde in GTST, verloofden zich in juni vorig jaar – zeven maanden nadat ze hun relatie wereldkundig maakten.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Alkan Çöklü en Yeliz Çiçek verloofd

Het stel kijkt terug op “een onvergetelijke dag, van een intieme ceremonie tot een groots feest met geliefden”. De tortelduifjes verheugen zich erop de foto’s terug te kijken tijdens hun huwelijksreis en “nog heel lang op deze roze wolk te blijven zitten.”

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM:YELIZ_CICEK

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

