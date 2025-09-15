Oud GTST-acteur Alkan Çöklü en journalist Yeliz Çiçek getrouwd: ‘Op een roze wolk’

Tekst: Denise Delgado

Liefde in de lucht! Alkan Çöklü (31) en Yeliz Çiçek (39) hebben elkaar het jawoord gegeven. Op Instagram showden ze een romantisch kiekje uit het Amstel Hotel.

Op de foto poseert Yeliz in een witte jurk met boeket, terwijl Alkan straalt in een zilverkleurig pak. ‘Just Married!’, luidt de eerste zin bij hun bericht.

‘Ons hart barst bijna uit elkaar van geluk en liefde’, schrijven de twee verder. Yeliz, voormalig eindredacteur van Vogue Nederland, en Alkan, die jarenlang huisarts Amir Nazar speelde in GTST, verloofden zich in juni vorig jaar – zeven maanden nadat ze hun relatie wereldkundig maakten.

Het stel kijkt terug op “een onvergetelijke dag, van een intieme ceremonie tot een groots feest met geliefden”. De tortelduifjes verheugen zich erop de foto’s terug te kijken tijdens hun huwelijksreis en “nog heel lang op deze roze wolk te blijven zitten.”

BEELD: ANP/INSTAGRAM:YELIZ_CICEK