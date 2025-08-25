Rob Kemps

Om deze reden trouwt Rob Kemps drie keer

Tekst: Evelien Berkemeijer

25/08/2025

Rob Kemps maakte maandagochtend bekend dat zijn huwelijk met Stephanie Klaver niet één, maar uiteindelijk drie keer gevierd wordt. Op Instagram deelt de Snollebollekes zanger foto’s van zijn gezin in het gemeentehuis en van zijn dochter in een jurk. In de begeleidende tekst legt hij uit waarom er meerdere huwelijken nodig zijn.

De 39-jarige Kemps trouwde vrijdag 22 augustus officieel met Stephanie in Parijs. Rondom het huwelijk speelden persoonlijke omstandigheden een grote rol, waardoor er meerdere bijzondere momenten ontstonden én nog gaan ontstaan.

Het officiële huwelijk met Stephanie Klaver

Omdat een huwelijk in Frankrijk niet rechtsgeldig is zonder registratie in Nederland, moest er een officiële ondertekening plaatsvinden. Aanvankelijk bedoeld als formaliteit, veranderde dit door de ziekte van zijn moeder in een waardevolle dag. In het gemeentehuis van Best voltrok Manu, met hulp van Moniek Kemps, het huwelijk onder toeziend oog van ‘de meest trotse oma ter wereld’.

Tekst gaat door onder post.

De grote dag van Rob Kemps in Parijs

De officiële ceremonie vond plaats in Parijs. Onder leiding van comédienne Christel de Laat gaven Kemps en Klaver elkaar het jawoord, gevolgd door een feest met vrienden en familie. ‘Getrouwd met de liefde van m’n leven in onze stad Parijs’, schreef de zanger bij de foto’s.

Tekst gaat door onder post.

Een belofte aan zijn dochter

Oorspronkelijk zou er nog een derde ceremonie plaatsvinden in Disneyland Parijs. Kemps wilde zijn dochter Lola laten trouwen met hem in het beroemde kasteel, om haar ook bij het feest te betrekken. De kinderen waren niet aanwezig bij het feest in Parijs, omdat Rob en Stephanie een feest tot midden in de nacht in zo’n grote stad ongeschikt vonden voor hen. Door het overlijden van zijn moeder ging het feest in Disneyland niet door, maar Kemps benadrukt dat de belofte blijft staan: Lola heeft haar jurk immers al klaar.

FOTO: ANP

Uit andere media

Sante Paniekaanval, stress, huilen, verdriet, paniek, angst Woman Crying, Lying In Bed Covering Face

Paniek uit het niets? Dit is wat je lichaam je wil vertellen

Je hebt een goede dag gehad, alles lijkt mee te zitten en toch gebeurt het: je lichaam begint te trillen, je keel voelt alsof hij wordt dichtgeknepen en je hart slaat op hol. Het overvalt je volledig, juist op een moment dat je dacht te kunnen ontspannen. Dit is de verwarrende realiteit van een paniekaanval in rust.
Party Portretten Van Kleinkunstenaar Gover Meit.

Gover Meit 38 jaar: de man achter Stefano Keizers en Donny Ronny

Vandaag, 24 augustus, mag Gover Julius Samuel Meit 38 kaarsjes uitblazen. Het grote publiek kent hem sinds 2015 als zijn excentrieke alter ego Stefano Keizers, maar tegenwoordig staat hij als cabaretier onder de naam Donny Ronny op de planken.
Weekend Forest Lodge

Column: Van cottage naar paleis?

Deze column is gepubliceerd in Weekend nummer 34 Daar gaan ze weer: nog maar net lijkt de laatste verhuisdoos uitgepakt of de volgende verhuis wagen rijdt alweer voor. William en Kate pakken dit najaar hun leven in Adelaide Cottage in, om het een paar straten verderop weer uit te pakken in Forest Lodge, midden in Windsor…
Vriendin Vrouw draagt een tussenjas van HEMA over een roze jurkje, gecombineerd met een rode handtas

Met deze tussenjas van HEMA draag je je zomeroutfits tot diep in de herfst – nu flink afgeprijsd

Sta je ’s ochtends voor je kast te dralen omdat het net te fris is voor je zomerjurk, maar nog te warm voor een dikke jas? Dan is deze tussenjas van HEMA precies wat je nodig hebt. En goed nieuws: hij is nu flink afgeprijsd.
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien