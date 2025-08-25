Om deze reden trouwt Rob Kemps drie keer

Tekst: Evelien Berkemeijer

Rob Kemps maakte maandagochtend bekend dat zijn huwelijk met Stephanie Klaver niet één, maar uiteindelijk drie keer gevierd wordt. Op Instagram deelt de Snollebollekes zanger foto’s van zijn gezin in het gemeentehuis en van zijn dochter in een jurk. In de begeleidende tekst legt hij uit waarom er meerdere huwelijken nodig zijn.

De 39-jarige Kemps trouwde vrijdag 22 augustus officieel met Stephanie in Parijs. Rondom het huwelijk speelden persoonlijke omstandigheden een grote rol, waardoor er meerdere bijzondere momenten ontstonden én nog gaan ontstaan.

Het officiële huwelijk met Stephanie Klaver

Omdat een huwelijk in Frankrijk niet rechtsgeldig is zonder registratie in Nederland, moest er een officiële ondertekening plaatsvinden. Aanvankelijk bedoeld als formaliteit, veranderde dit door de ziekte van zijn moeder in een waardevolle dag. In het gemeentehuis van Best voltrok Manu, met hulp van Moniek Kemps, het huwelijk onder toeziend oog van ‘de meest trotse oma ter wereld’.

Tekst gaat door onder post.

De grote dag van Rob Kemps in Parijs

De officiële ceremonie vond plaats in Parijs. Onder leiding van comédienne Christel de Laat gaven Kemps en Klaver elkaar het jawoord, gevolgd door een feest met vrienden en familie. ‘Getrouwd met de liefde van m’n leven in onze stad Parijs’, schreef de zanger bij de foto’s.

Tekst gaat door onder post.

Een belofte aan zijn dochter

Oorspronkelijk zou er nog een derde ceremonie plaatsvinden in Disneyland Parijs. Kemps wilde zijn dochter Lola laten trouwen met hem in het beroemde kasteel, om haar ook bij het feest te betrekken. De kinderen waren niet aanwezig bij het feest in Parijs, omdat Rob en Stephanie een feest tot midden in de nacht in zo’n grote stad ongeschikt vonden voor hen. Door het overlijden van zijn moeder ging het feest in Disneyland niet door, maar Kemps benadrukt dat de belofte blijft staan: Lola heeft haar jurk immers al klaar.

FOTO: ANP