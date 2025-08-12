Flinke boete door locatie videoclip van Katy Perry

Tekst: Evelien Berkemeijer

De producenten van Katy Perry’s videoclip voor haar single LIFETIMES zijn in opspraak geraakt. De beelden werden vorig jaar juli opgenomen in een beschermd natuurgebied in Spanje, zonder de benodigde vergunning.

Dit leidde tot veel kritiek van milieuorganisaties en uiteindelijk een boete voor de betrokken productiebedrijven.

Opnamen in beschermd natuurgebied

De videoclip werd opgenomen in het Ses Salines Natural Park, een natuurpark op de Balearen dat zich uitstrekt over Ibiza en Formentera. Dit gebied is strikt beschermd vanwege de bijzondere biodiversiteit en de aanwezigheid van kwetsbare ecosystemen. Het park is vooral bekend als belangrijke rust- en broedplaats voor trekvogels en maakt deel uit van een UNESCO Werelderfgoedgebied in de Middellandse Zee.

Boete van 6.001 euro voor de producenten

Na een onderzoek besloot de Balearische overheid de producenten van de videoclip een boete van 6.001 euro op te leggen. De filmmakers hadden geen vergunning van het ministerie van Landbouw, Visserij en Milieu om te filmen in het strikt verboden deel van het park. Volgens officiële instanties was de overtreding ernstig, maar er was geen bewijs van blijvende schade aan het landschap, waardoor geen extra sancties werden opgelegd.

Reactie en gevolgen

De boete werd direct betaald door de producenten, waarmee de zaak formeel werd afgesloten. De opnames vonden plaats op verschillende beschermde locaties, waaronder de duinen van S’Espalmador, een klein eilandje dat sinds 1980 deel uitmaakt van het natuurpark. De video blijft online staan.

BRON: DAILY MAIL FOTO: GETTY IMAGES/NEIL MOCKFORD