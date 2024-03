Om deze reden is Marc van der Linden niet aanwezig bij smaadzaak

Koningshuisverslaggever Marc van der Linden is donderdag om gezondheidsredenen niet aanwezig bij het kort geding dat koningshuisverslaggever Rick Evers tegen hem aanspande om smaad, laster en belediging. Dat liet de rechter aan het begin van de zitting in de rechtbank van Amsterdam weten.

De advocaten van Van der Linden zijn wel aanwezig. Wat precies de reden is dat Van der Linden niet aanwezig kan zijn, werd niet toegelicht. Zijn advocaten benoemden in de zitting dat Van der Linden “al jaren” worstelt met zijn gezondheid. Daarbij benoemden ze onder meer nierproblemen op jonge leeftijd, de vaststelling van een bloedziekte en een herseninfarct eind 2022.

Het kort geding gaat om berichten die Van der Linden op 5 december 2023 op X plaatste. Die zouden Evers’ reputatie aantasten, vindt Evers, die onder meer een rectificatie van de uitingen eist.

Het gaat onder meer om het bericht: “Er was ooit een receptionist bij Van der Valk in Houten, die zei álles te willen doen voor een baan bij mijn vroegere blad. Zo is de carrière van Rick begonnen”, schreef Van der Linden. “Ik heb hem die kans gegeven, maar nooit op enigerlei wijze op zijn aanbod ingegaan. Zelfs niet toen hij zich naakt aanbood in mijn slaapkamer.”

De advocaten van Van der Linden menen dat hun cliënt zich “niet onrechtmatig uitgelaten” heeft, “en Evers wel”. Zo deelde Evers een bericht van Roddelpraat, waarin werd gemeld dat Van der Linden niet een nieuwe operatie zou ondergaan om gewicht te verliezen. Dat terwijl Van der Linden liet weten nooit een operatie te hebben gekregen om gewicht te verliezen, zeggen zijn advocaten.