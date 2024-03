Marc van der Linden moet donderdag voor de rechter verschijnen

Koningshuisdeskundige Marc van der Linden moet donderdag voor de rechter verschijnen. Koningshuisdeskundige Rick Evers beschuldigt hem van smaad. De zaak dient om 10.00 uur in de rechtbank van Amsterdam, laat een woordvoerder van de rechtbank weten.

De advocaten van Van der Linden en Evers laten allebei aan het ANP weten voor de zitting geen uitspraken over de zaak te doen. Het is niet duidelijk waar de zitting precies om draait.

In december schreef Van der Linden enkele berichten over Evers op X. “Er was ooit een receptionist bij Van der Valk in Houten, die zei álles te willen doen voor een baan bij mijn vroegere blad. Zo is de carrière van Rick begonnen”, schreef hij. “Ik heb hem die kans gegeven, maar nooit op enigerlei wijze op zijn aanbod ingegaan. Zelfs niet toen hij zich naakt aanbood in mijn slaapkamer.”

Evers was afgelopen week te gast in het radioprogramma MISCHA!. Hier stelde hij dat Van der Linden “narcistisch gedrag vertoonde” en zich schuldig maakte aan “kleineren en indoctrineren” toen zij samenwerkten. Dit deden zij meer dan tien jaar, onder meer bij het blad Royalty.