Jan Smit pakt nog altijd een terrasje in Volendam, ondanks grote stoom dagjesmensen

Jan Smit blijft genieten van de terrasjes in zijn woonplaats Volendam, ook al worden die vaak overspoeld door toeristen. Dat heeft de 38-jarige zanger verteld in de Qmusic-show De avond van Lars Boele.

Daar antwoordde Smit op de vraag van een luisteraar of hij nog ongestoord op het terras kan zitten in Volendam, gezien daar veel toeristen komen. “Lastig”, reageerde Smit op die vraag. “Ik zit er meestal ’s ochtends vroeg. Rond een uur of 11 dan komen ze vanaf het vakantiepark. Dan beginnen die mensen de dijk op te lopen. Dan ga ik een beetje binnen-buiten zitten, met m’n rug voor meestal. Maar als er eentje begint, dan beginnen ze allemaal.”

Geen zin om thuis te blijven

Toch schuwt Smit het niet om naar het terras te blijven komen. “Want ik wil daar ook gewoon zitten. En anders moet ik thuisblijven en daar heb ik ook geen zin in.”