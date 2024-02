Matthijs van Nieuwkerk betuigt nogmaals spijt na rapport-Van Rijn

Presentator Matthijs van Nieuwkerk heeft nogmaals zijn excuses aangeboden voor zijn “aandeel in de werkcultuur achter de schermen” bij De Wereld Draait Door. Dat laat de presentator weten aan het ANP na de presentatie van het rapport van de Commissie-Van Rijn.

Van Nieuwkerk zegt zich te realiseren dat hij als presentator “een voorbeeldfunctie” heeft.

“Het is goed dat mensen in alle openheid hun verhaal hebben kunnen doen. Ik hoop dat ze zich gehoord en gesteund hebben gevoeld in dit proces”, aldus de presentator. “Het belangrijkste is dat we mede dankzij dit rapport onze weg vinden naar een betere tv-wereld. Ik heb al eerder mijn spijt betuigd over mijn aandeel in de werkcultuur achter de schermen bij DWDD. Dat herhaal ik hier. Ik realiseer me meer dan ooit dat ik als presentator een belangrijke voorbeeldfunctie heb. Ik kijk ernaar uit om onderdeel te zijn van programma’s waar we gezamenlijk met veel plezier aan werken.”

Geen incidenten

Het onderzoek van de Commissie-Van Rijn werd ingesteld nadat de Volkskrant in 2022 een artikel had gepubliceerd over vermeend grensoverschrijdend gedrag door Van Nieuwkerk en de werkcultuur bij De Wereld Draait Door. Tientallen oud-medewerkers deden hun verhaal aan de krant. Het zou gaan om jarenlang kleineren en terroriseren achter de schermen van het programma.

‘Depressie, overspannenheid, burn-out’

In het rapport Niets gezien, niets gehoord en niets gedaan stelt de commissie dat de gevallen van grensoverschrijdend gedrag bij DWDD geen incidenten waren. In gesprekken met de commissie gaven vrijwel alle medewerkers aan persoonlijke, nadelige gevolgen te hebben overgehouden aan hun periode bij het programma. Van mentale klachten, zoals depressie, overspannenheid, burn-out, en/of PTSS tot fysieke klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn en slaapproblemen.

Van Nieuwkerk werkt sinds begin dit jaar voor RTL. Hij stopte in het najaar van 2022 met presenteren na publicatie van het Volkskrant-onderzoek.