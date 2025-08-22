Victoria Koblenko roept mannen op zich uit te spreken over femicide

Tekst: Denise Delgado

Victoria Koblenko (44) benadrukt dat het gesprek over femicide niet alleen door vrouwen gevoerd mag worden. De actrice ziet bij nieuws over geweld tegen vrouwen, zoals deze week bij de tragische dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude, vooral vrouwelijke stemmen opstaan. Ze mist nadrukkelijk de reacties van mannen.

Veiligheid is een basisrecht

‘Veiligheid mag geen luxe privilege zijn. Het is een basisrecht. En zolang vrouwen niet veilig zijn, schieten we als samenleving tekort,’ schrijft Victoria op Instagram. ‘We dragen allemaal verantwoordelijkheid: in hoe we onze zonen opvoeden, in hoe we geweld serieus nemen, in hoe we opstaan tegen normalisering van misbruik en machtsmisbruik.’

Falen als SAMENleving

Daarbij citeert ze Margaret Atwood: ‘Men are afraid that women will laugh at them. Women are afraid that men will kill them.‘ Volgens Victoria raakt dat de kern: mannen vrezen gezichtsverlies, vrouwen hun leven. ‘Zo lang dit blijft falen we als SAMENleving.’

Respect, empathie en verantwoordelijk

De actrice vindt dat het beeld van mannelijkheid drastisch moet veranderen: niet langer verbonden aan macht of controle, maar aan respect, empathie en verantwoordelijkheid. ‘Een cultuur waarin jongens leren dat zorgzaamheid, kwetsbaarheid en gelijkwaardigheid net zo mannelijk zijn als kracht en moed. Mannen, laat je horen!’

