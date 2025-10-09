Verdachte bedreigingen aan Douwe Bob blijft in hechtenis

Tekst: Evelien Berkemeijer

Bob ter H., 38 jaar, uit Amsterdam, blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland tijdens een voorlopige zitting besloten. Hij wordt verdacht van het bedreigen van zanger Douwe Bob en van het bezit van drugs.

Tijdens de zitting vroeg de advocaat van Bob ter H. de rechtbank om haar cliënt het proces in vrijheid te laten afwachten. Het Openbaar Ministerie gaf aan dat hij in elk geval in detentie moet blijven tot het rapport van de psychiater beschikbaar is. Douwe Bob heeft niet gereageerd op het nieuws.

Lees ook: Meer VVD’ers halen uitlatingen over Douwe Bob weg

Beslissing rechtbank

De rechtbank besloot dat Bob ter H. langer in hechtenis blijft. Volgens de rechtbank zijn de verdenkingen ernstig en bestaat er een risico dat hij anders opnieuw de wet zou overtreden.

Dreigementen aan Douwe Bob

Het Openbaar Ministerie stelt dat Bob ter H. eind juni Douwe Bob heeft bedreigd, nadat de zanger zich terugtrok van een optreden op een Joods voetbalevenement. De verdachte zou onder andere de berichten hebben gestuurd: ‘Nie zo handig schat om dit te doen als Amsterdammer tegen Amsterdam Hooligan’, ‘Halve kanker Amsterdam wil je hoofd op een stoeptegel’ en ‘Het is over en uit met jou, je staat op de lijst’. De politie nam naar aanleiding van de bedreigingen contact op met de artiest.

Reactie zanger

Douwe Bob besloot toentertijd uit voorzorg tijdelijk Nederland te verlaten voor zijn veiligheid. Volgens de politie nam hij dit besluit zelf en vertrok hij met eigen vervoer.

BRON: RTL FOTO: ANP